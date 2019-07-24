Футбол

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва не сыграет с «Нефтчи»Тульские новости 10:08

Эванс Кангва не сыграет в матче с футбольным клубом из Баку, т. к. он улетел в Германию на медицинское обследование.
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Кирилл Комбаров прокомментировал предстоящий матч с «Нефтчи»

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Эванс Кангва из-за травмы не сыграет в матче «Арсенала» с «Нефтчи»

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