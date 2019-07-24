Футбол
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва не сыграет с «Нефтчи»Тульские новости 10:08
Эванс Кангва не сыграет в матче с футбольным клубом из Баку, т. к. он улетел в Германию на медицинское обследование.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Происшествия
В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика
СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.
Обновлено в 11:30
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
«Томь» вышла на первое место после победы над «Авангардом»
Обновлено в 10:32
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ
Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и туман, окутавший город утром 24 июля.
Обновлено в 02:56
Общество
Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года
По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
Обновлено в 10:50
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
Тереза Мэй покинула пост премьера Великобритании
Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании. Она выступила с прощальной речью.
Обновлено в 10:52
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
Закон о выплате детских пособий приняли в Госдуме
В Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:09
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, избившего восьмилетнего сына
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который умышленно ударил дверью своего несовершеннолетнего ребенка.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Политика
Китай подготовил армию для усмирения бунтующего Гонконга
Обновлено в 03:10
Теннис
Потапова вышла во второй круг турнира в Юрмале
Обновлено в 08:51
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
Обновлено в 11:03
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Актриса из сериала «Тюдоры» Ника МакГиган скончалась в 33 года
Актриса Ника МакГиган, знакомая поклонникам кино по роли горничной в сериале «Тюдоры», скончалась.
Обновлено в 11:24
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
«Когда ты заткнешься?!»: Николь Кидман отреагировала на обвинения мужа
Николь Кидман, которая уже 13 лет числится женой Кита Урбана, непросто дается ее брак.
Обновлено в 10:30