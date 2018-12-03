Футбол

Кангва: матч с «Зенитом» был важным и принципиальным для меня
Чемпионат
02:07

Арсенал (Тула) — Зенит
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
21′
Далер Кузяев
Виктор Альварес
21′
Резиуан Мирзов
39′
Резиуан Мирзов
41′
41′
Леандро Паредес
53′
Далер Кузяев
57′
Эрнани
71′
Артем Дзюба
73′
Леандро Паредес
Игорь Смольников
Эванс Кангва
74′
Зелимхан Бакаев
77′
79′
Миха Мевля
Антон Заболотный
Зелимхан Бакаев
Игорь Горбатенко
83′
84′
Себастьян Дриусси
Клаудио Маркизио
86′
Александр Анюков
Эванс Кангва
Огнен Ожегович
90′+3′
Нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (4:2). Напомним, форвард туляков оформил в этой встрече дубль.
Чемпионат02:07

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Кангва: матч с «Зенитом» был важным и принципиальным для меня

Чемпионат02:07

Эванс Кангва: «Мой гол в ворота „Зенита“ важен и для команды, и для нашего тренера, так как это его первая победа дома»

Спорт-Экспресс02:05

Эванс Кангва: Игра против «Зенита» была важной и принципиальной

Советский спорт01:52

Кангва: «Матч против „Зенита“ был важен и принципиален»

Sport24.ru01:35

Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Матч ТВвчера в 14:49

Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Sportbox.RUвчера в 14:49
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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