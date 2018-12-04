Футбол

Эванс Кангва: Игра против «Зенита» была важной и принципиальной
Советский спорт
01:52

Арсенал (Тула) — Зенит
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
21′
Далер Кузяев
Виктор Альварес
21′
Резиуан Мирзов
39′
Резиуан Мирзов
41′
41′
Леандро Паредес
53′
Далер Кузяев
57′
Эрнани
71′
Артем Дзюба
73′
Леандро Паредес
Игорь Смольников
Эванс Кангва
74′
Зелимхан Бакаев
77′
79′
Миха Мевля
Антон Заболотный
Зелимхан Бакаев
Игорь Горбатенко
83′
84′
Себастьян Дриусси
Клаудио Маркизио
86′
Александр Анюков
Эванс Кангва
Огнен Ожегович
90′+3′
Нападающий Арсенала Эванс Кангва подвел итоги матча в Туле. Форвард оформил дубль в этой игре. Для меня это была важная и принципиальная игра.
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Кангва: матч с «Зенитом» был важным и принципиальным для меня

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