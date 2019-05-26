Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к РоссииСтрана Советов on-line 04:05

с чего всё началось

Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях. Об этом кандидаты сообщили в субботу, 25 мая, в интервью информагентству Associated Press.

Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к России

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