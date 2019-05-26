Политика
Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к РоссииСтрана Советов on-line 04:05
Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях. Об этом кандидаты сообщили в субботу, 25 мая, в интервью информагентству Associated Press.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Два кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, хотят сохранить курс по отношению к России, но без нагнетания полемики с ней, сообщило агентство AP со ссылкой на кандидатов Гитанаса Науседы и Ингрид Шимоните.Коммерсантъвчера в 23:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Хоккей
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 12:22
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Футбол
Анюков: «Планировал поиграть еще один сезон и завершить карьеру»
Защитник «Зенита» Александр Анюков после матча 30-го тура РПЛ с «Енисеем» (4:1) рассказал, что пока не знает, будет ли клуб продлевать с ним контракт.
Обновлено в 09:57
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти
В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
Обновлено в 12:06
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика
Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела
Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.
Обновлено в 11:50
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Неизвестные бросили гранату во двор жилого дома на Украине
В городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома, передает УНИАН со ссылкой на главное управление украинской нацполиции.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей
Обновлено в 11:01
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 11:26
Кино
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Фанаты «Спартака» назвали позором игру команды
Болельщики "Спартака" остались разочарованы игрой команды в заключительном туре чемпионата России против "Оренбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:38
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве
Обновлено в 11:52
Происшествия
Human Rights Watch обвинила НТВ в преследовании российских активистов
Правозащитники из Human Rights Watch обвинили российский телеканал НТВ в преследовании активистов, вторжении в их частную жизнь и использовании против них «других оскорбительных тактик».
Обновлено в 11:01
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США
Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Обновлено в 04:25
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Автоспорт
Квят: не хватило корпуса машины, чтобы оказаться впереди Сайнса
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором он занял седьмую позицию.
Обновлено в 12:08
Транспорт
РЖД закроет станцию Шиес для пассажиров
Депутат областного Собрания Алексей Кувакин направил депутатский запрос в Министерство транспорта Российской Федерации.
Обновлено в 05:00