Политика
Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к РоссииСтрана Советов on-line 04:05
Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях. Об этом кандидаты сообщили в субботу, 25 мая, в интервью информагентству Associated Press.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Два кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, хотят сохранить курс по отношению к России, но без нагнетания полемики с ней, сообщило агентство AP со ссылкой на кандидатов Гитанаса Науседы и Ингрид Шимоните.Коммерсантъвчера в 23:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS.
Обновлено в 12:42
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Куда улетел последний самолет из донецкого аэропорта
Обновлено в 12:33
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Спорт
Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания
Обновлено в 07:17
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье
Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.
Обновлено в 12:24
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Бруклин Бекхэм публично подрался с Ханой Кросс в Каннах
Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.
Обновлено в 11:00
Музыка
Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:46
Хоккей
Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии
Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:16
Футбол
«Оренбург» обыграл «Спартак» со счетом 2:0
Обновлено в 08:54
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
В результате перестрелки на северо-западе Пакистана ранения получили пять военных
По меньшей мере пять пакистанских военных получили ранения в результате столкновений с представителями движения "Пуштун Тахавуз" (Движение по борьбе за права пуштунов, ПТМ).
Обновлено в 12:57
Происшествия
Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти
В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
Обновлено в 12:06
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Ювентус» без Роналду уступил «Сампдории» в матче чемпионата Италии
«Ювентус» досрочно стал победителем чемпионата Италии сезона-2018/19. «Сампдория» финишировала на девятой строчке.
Обновлено в 13:53
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Футбол
Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России
Чалов забил за сезон 15 голов и выиграл "Золотую бутсу". Вторым в бомбардирской гонке стал Сердар Азмун из "Зенита", забивший 13 голов.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18