Политика

Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к РоссииСтрана Советов on-line 04:05

Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях. Об этом кандидаты сообщили в субботу, 25 мая, в интервью информагентству Associated Press.
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Два кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, хотят сохранить курс по отношению к России, но без нагнетания полемики с ней, сообщило агентство AP
 со ссылкой на кандидатов Гитанаса Науседы и Ингрид Шимоните.
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