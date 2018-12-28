Футбол

Кандидатуру Дюкова выдвинули на пост главы РФС
РЕН ТВ
вчера в 08:18

Кандидатуру главы комитета программ развития футбола Александра Дюкова выдвинули на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Как сообщает "Спорт-Экспресс", Дюков получил пять необходимых голосов для выдвижения.
РЕН ТВвчера в 08:18

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Александр Валерьевич Дюков
Российский менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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