Футбол
Кандидатуру Дюкова выдвинули на пост главы РФС
Кандидатуру Дюкова выдвинули на пост главы РФСРЕН ТВвчера в 08:18
Кандидатуру главы комитета программ развития футбола Александра Дюкова выдвинули на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Как сообщает "Спорт-Экспресс", Дюков получил пять необходимых голосов для выдвижения.
РЕН ТВвчера в 08:18
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Происшествия
Снежная лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае
Обновлено в 19:16
Общество
Пользователей Сети рассмешила Меланья Трамп «без штанов»
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Die Welt: российский «Авангард» вызвал «панику» в США
Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено в 22:06
Хоккей
Сборная России обыграла команду Чехии
Обновлено в 22:34
Происшествия
В Подмосковье загорелся газопровод
Обновлено в 20:29
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 06:44
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 14:05
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено в 22:10
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Стратегия РФ по модернизации боевых самолётов восхитила США
В США высоко оценили модернизацию военных самолетов советской эпохи.
Обновлено в 22:22
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа
Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено в 20:16
Наука
В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу
Обновлено в 06:28
Политика
Володин ответил на требования Меркель и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
Обновлено в 11:38
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород
Обновлено в 06:25
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Появилось видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
ОАК опубликовала кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 09:48
Культура
Скончался израильский писатель Амос Оз
В Израиле на 79-м году жизни скончался известный писатель Амос Оз, сообщило издание Jerusalem Post.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Филиппин
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Филиппин - Геологическая служба США.
Обновлено в 22:54
Гаджеты
Apple запатентовала гнущийся в обе стороны iPhone
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии
Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 18:19
Происшествия
ФСБ нагрянула с обысками на склады сети магазинов «Красное и Белое»
В офисах и на складах крупной распространённой в России сети торговых точек по продаже спиртных напитков «Красное и Белое» в Челябинске и российской столице проходят обыски.
Обновлено 26 декабря в 11:19
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Футбол
Кокорин не сможет сыграть в футбол с сотрудниками «Бутырки»
Футболист Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», не сможет сыграть за команду заключенных против сотрудников.
Обновлено в 21:05
Общество
Артем Шейнин прокомментировал скандальное видео с корпоратива
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков
Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:37
Экономика
Более 30 млн жителей России получат в 2019 году прибавку к пенсии
В будущем году рост пенсий затронет 30,7 миллионов неработающих пенсионеров.
Обновлено в 03:12