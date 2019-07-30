Политика
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцамиРидус вчера в 11:35
Во время пресс-конференции, посвященной возможным фальсификациям на выборах в Верховную раду Украины по 50 округу (Донецкая область), кандидатов в депутаты Верховной рады Андрея Аксенова и Сергея Кошукова забросали яйцами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
Кино
«Король лев» стал очередным «миллиардером» Walt Disney
Мировые кассовые сборы фильма "Король лев" превысили миллиард долларов.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве
Мэр напомнил, организаторы митинга проводили несанкционированные акции на Трубной, но полиция вообще на это не реагировала.
Обновлено вчера в 07:31
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено вчера в 11:23
Наука
Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных
Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено вчера в 11:15
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено 29 июля в 21:30
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено вчера в 20:43
Космос
Следующая миссия на Марс объединит сразу трех роботов
Трудности миссии касаются не только длительного периода согласования, из-за которого "Марс-2020" будет уже долгое время работать к моменту запуска двух его последователей.
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в жилых домах
Обновлено вчера в 14:08
Игры
В Wolfenstein: Youngblood заблокировали обход микротранзакций
Bethesda убрала возможность обхода микротранзакций в Wolfenstein: Youngblood.
Обновлено вчера в 08:23
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Опрос показал, сколько россиянок считают себя красивыми
Только 13% россиянок считают себя красивыми, зато умными - почти втрое больше, следует из результатов опроса Mail.ru, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Авто
Форд 70 лет верой и правдой служит 87-летнему водителю
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Музыка
Музыкальный фестиваль Top Fili music-2019 откроется в московском парке «Фили» 1 августа
Ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music-2019 стартует в московском парке "Фили" 1 августа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка.
Обновлено вчера в 09:49
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30