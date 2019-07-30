Политика
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцамиРидус 11:35
Во время пресс-конференции, посвященной возможным фальсификациям на выборах в Верховную раду Украины по 50 округу (Донецкая область), кандидатов в депутаты Верховной рады Андрея Аксенова и Сергея Кошукова забросали яйцами.
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Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Общество
В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия
Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 22:45
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Футбол
Шюррле определился с номером в «Спартаке»
Обновлено в 18:19
Транспорт
Минтранс заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»
Московский аэропорт «Шереметьево» окончательно стабилизировал ситуацию с выдачей багажа.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 13:03
Наука
Углеродные нанотрубки оказались «двуликими»
Физики из Университета Райса теоретически показали, что край нанотрубки, растущей на подложке, напоминает «Двуликого Януса»: сторона нанотрубки, повернутая к подложке, напоминает обломанные зубья пилы, тогда как на противоположной стороне атомы выстроены в зигзаг.
Обновлено в 14:19
Политика
Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок
Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.
Обновлено в 18:05
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Политика
Путин встретился с главой Сахалинской области
Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Турция намерена создать зону безопасности в Сирии
Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине
Обновлено в 16:43
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Игорь Крутой отметил 65-летие, организовав вечеринку в восточном стиле
Вечеринка была выдержана в восточном стиле.
Обновлено в 14:52
Политика
Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Бурятии иномарка врезалась в стоящий МАЗ
Обновлено в 21:15
Общество
В Приамурье количество подтопленных населенных пунктов выросло до 30
По состоянию на 00:00 31 июля, в Амурской области подтоплено 30 населенных пунктов. За сутки их количество увеличилось на три.
Обновлено в 22:03
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено в 04:38
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
Обновлено в 05:45
Здоровье
Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей
21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52