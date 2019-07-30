Во время пресс-конференции, посвященной возможным фальсификациям на выборах в Верховную раду Украины по 50 округу (Донецкая область), кандидатов в депутаты Верховной рады Андрея Аксенова и Сергея Кошукова забросали яйцами.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Общество В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.

Наука Углеродные нанотрубки оказались «двуликими» Физики из Университета Райса теоретически показали, что край нанотрубки, растущей на подложке, напоминает «Двуликого Януса»: сторона нанотрубки, повернутая к подложке, напоминает обломанные зубья пилы, тогда как на противоположной стороне атомы выстроены в зигзаг.

Политика Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Политика Путин встретился с главой Сахалинской области Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Культура Умер народный художник Валерий Кокурин Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.

Армия и оружие Турция намерена создать зону безопасности в Сирии Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.

Авто В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107 Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.

Политика Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.

Общество В Приамурье количество подтопленных населенных пунктов выросло до 30 По состоянию на 00:00 31 июля, в Амурской области подтоплено 30 населенных пунктов. За сутки их количество увеличилось на три.

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Здоровье Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей 21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.