Политика
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцамиМосковский Комсомолец вчера в 12:57
Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами. Это произошло в тот момент, когда они проводили пресс-конференцию на тему фальсификаций в ходе внеочередных парламентских выборов.
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Хоккей
Лундквист оценил игру Василевского и Бобровского
Лундквист отметил, что Бобровский и Василевский топовые вратари, они являются лидерами в своих клубах и не первый год демонстрируют классную игру в НХЛ.
Обновлено в 01:28
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $65
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 22:27
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Военные второго китайского полка С-400 прошли подготовку в России
Военные Народно- освободительной армии Китая (НОАК) прошли обучение в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:24
Экономика
Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто
Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.
Обновлено в 01:41
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
Даниил Медведев преодолел второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянин в двух партиях обыграл американца Бьорна Франтанджело.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии
Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря.
Обновлено вчера в 19:57
Культура
Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия»
Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
На «Вымпеле» спустят на воду третий «Грачонок» для Росгвардии
Во вторник, 30 июля, на судостроительном заводе "Вымпел" состоится церемония спуска на воду катера проекта 21980 "Грачонок".
Обновлено 29 июля в 03:28
Музыка
Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
«Зенит» согласовал контракт с Малкомом
Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Афганистане при взрыве погибли более 30 человек
Обновлено в 01:32
Гаджеты
Xiaomi создала игровой смартфон на базе процессора MediaTek Helio G90T
Обновлено вчера в 20:29
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Красноярский губернатор считает бессмысленным тушение лесных пожаров
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что считает бессмысленным, а местами и вредным тушение лесных пожаров.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Спецпредставитель ООН по Сирии не поехал на переговоры в Нур-Султан
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на международную встречу по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.
Обновлено в 01:39
Авто
Subaru объявил старт производства новых Subaru Legacy и Outback
Ожидается, что старт продаж новых Legacy и Outback состоится осенью текущего года.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Американская компания представила аналог российского «Авангарда»
Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
Обновлено вчера в 06:05