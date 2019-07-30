Политика
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцамиМосковский Комсомолец 12:57
Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами. Это произошло в тот момент, когда они проводили пресс-конференцию на тему фальсификаций в ходе внеочередных парламентских выборов.
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Происшествия
Британца приговорили к самому короткому в истории страны сроку
В Великобритании мужчину приговорили к самому короткому тюремному заключению в истории страны. Об этом 30 июля сообщает Daily Mail.
Обновлено в 14:47
Политика
Экс-начальник ПВО ДНР рассказал о своем похищении сотрудниками СБУ
Киевский Апелляционный суд принял решение продлить арест бывшему начальнику ПВО Снежного Владимиру Цемаху, которого украинские спецслужбы выкрали в ДНР и тайно вывезли на подконтрольную Киеву территорию.
Обновлено в 12:57
Политика
Россиянам упростили получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.
Обновлено в 14:14
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Футбол
Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:27
Здоровье
Allergan отзывает опасные грудные импланты с российского рынка
Производитель отзывает имплантаты «в связи с обновленными глобальными данными по безопасности, касающимися несчастных случаев развития анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с имплантатами молочной железы», говорится в сообщении Росздравнадзора.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Общество
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
Обновлено в 14:38
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей он хотел бы иметь
Принц Гарри рассказал, сколько детей он хочет иметь. Его откровенное интервью будет опубликовано в сентябрьском номере британского Vogue.
Обновлено в 13:20
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Футбол
Моуринью может возглавить «Валенсию»
Новым главным тренером «Валенсии» может стать Жозе Моуринью, сообщает Sport.es.
Обновлено в 11:24
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено вчера в 22:49