Политика

Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцамиМосковский Комсомолец 12:57

Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами. Это произошло в тот момент, когда они проводили пресс-конференцию на тему фальсификаций в ходе внеочередных парламентских выборов.
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Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами

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Кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами

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Кандидатов в депутаты Верховной Рады закидали яйцами

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