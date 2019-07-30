Политика
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцамиМосковский Комсомолец 12:57
Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами. Это произошло в тот момент, когда они проводили пресс-конференцию на тему фальсификаций в ходе внеочередных парламентских выборов.
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Армия и оружие
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы освятили икону Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск
В Москве в храме Благовещения Пресвятой Богородицы состоялось освящение Главной иконы Святого пророка Божия Илии – покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 14:17
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено в 18:43
Политика
Генконсульство РФ направило Киеву ноту из-за ареста танкера
Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Политика
Калифорния против Трампа: президента не пустят на выборы-2020 без налоговой декларации
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 30 июля подписал закон, требующий от кандидатов в президенты США и губернатора Калифорнии раскрывать свои налоговые декларации для того, чтобы фигурировать в избирательном бюллетене в Калифорнии, сообщил breaking911.
Обновлено в 16:28
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Экономика
Россию ждет рекордный урожай овощей
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
Обновлено в 14:38
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко опубликовали фото с отдыха на яхте у берегов Италии
36-летний Евгений Плющенко и 44-летняя Яна Рудковская нередко подвергаются критике за демонстрацию роскошной жизни.
Обновлено в 14:59
Единоборства
Трагически погибшего боксера Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе
Российского боксера Максима Дадашева, трагически погибшего после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронят в Петергофе 4 августа.
Обновлено в 10:20
Музыка
Игги Поп выпустил трек «Джеймс Бонд» с нового альбома «Free»
Американский рок-музыкант и лидер группы The Stooges Игги Поп представил сингл «Джеймс Бонд» со своего нового альбома.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Силовики задержали главу приморского уголовного розыска
Начальник Управления уголовного розыска Приморского края Андрей Миляев был задержан по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 01:09
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий
Средний размер назначенных россиянам пенсий в июне составил 14 тысяч 168 рублей.
Обновлено в 10:52
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры
Обновлено в 14:35
Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал турнира в Мюнхене
Немецкая «Бавария» одержала разгромную победу над турецким «Фенербахче» в полуфинальном матче товарищеского турнира в Мюнхене Audi Cup.
Обновлено в 16:51
Энергетика
Путин подписал закон о контроле цен на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Завод несколько раз останавливался из-за финансовых проблем, но, для того чтобы актив «эффективно развивался», создавал дополнительные рабочие места и увеличивал отчисления в бюджет, ему нужна помощь из бюджета – такое письмо президенту Владимиру Путину написал предправления Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 16:10