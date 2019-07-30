Политика

Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцамиМосковский Комсомолец 12:57

Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами. Это произошло в тот момент, когда они проводили пресс-конференцию на тему фальсификаций в ходе внеочередных парламентских выборов.
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В Киеве забросали яйцами кандидатов в депутаты Верховной рады

Росбалт17:42

Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами

Московский Комсомолец12:57

Кандидатов в депутаты Верховной Рады закидали яйцами

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Кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами

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Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

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Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами во время пресс-конференции

РИА Новости10:49

Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами

Газета.Ru12:32
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