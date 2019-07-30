Политика
Кандидатов в депутаты Рады забросали яйцамиRT на русском 11:22
Неизвестные забросали яйцами кандидатов в депутаты Верховной рады Андрея Аксёнова и Сергея Кошукова, проводивших пресс-конференцию на тему фальсификаций на внеочередных парламентских выборах, прошедших 21 июля. Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал «112 Украина», передаёт РИА Новости.
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Общество
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В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Наука
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В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
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Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.
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Экономика
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Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек), сообщает Росстат.
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Экономика
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54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры
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Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
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Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
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