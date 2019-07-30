Политика

Кандидатов в депутаты Рады забросали яйцамиRT на русском 11:22

Неизвестные забросали яйцами кандидатов в депутаты Верховной рады Андрея Аксёнова и Сергея Кошукова, проводивших пресс-конференцию на тему фальсификаций на внеочередных парламентских выборах, прошедших 21 июля. Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал «112 Украина», передаёт РИА Новости.
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