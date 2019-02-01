Политика
Кандидата в президенты Украины Вилкула облили зеленкойИзвестия вчера в 22:21
Неизвестный напал на кандидата в президенты Украины от объединения "Оппозиционный блок — партия мира и развития" Александра Вилкула. Депутата облили зеленкой перед встречей с избирателями в Бердянске.
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Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Россия создаст наземную гиперзвуковую ракету средней дальности
Президент России Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте, а также по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
У берегов Турции найден «Потерянный флот Гитлера»
Немецкая подводная лодка U-23 относилась к так называемому "потерянному флоту Гитлера".
Обновлено в 03:11
Происшествия
Российские пограничники задержали японское судно
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
«Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова
Скончалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, которая в ноябре прошлого года появилась на шоу Малахова якобы беременной тройней и заявила, что отцом ее детей является певец Филипп Киркоров.
Обновлено в 04:50
Общество
Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов
Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Открылась вакансия путешественника с зарплатой $100 тыс. в год
Сайт люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин, яхт и поездки на частные острова.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Российских моряков заподозрили на Кабо-Верде в перевозке 9,5 т кокаина
Власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Основатель томского театра кукол «2+ку» погиб при пожаре
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Бывший мэр Тулы задержана на Кипре
Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.
Обновлено в 05:35
Общество
ВШЭ: Грубые начальники лишают российскую экономику $2 млрд в год
Российская экономика теряет порядка $2 млрд ежегодно из-за грубых руководителей.
Обновлено в 02:20
Общество
В работе Рокетбанка произошел сбой
Предыдущий крупный сбой в работе сервиса произошел в конце декабря.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Пожарные потушили тлеющий утеплитель в больнице в Долгопрудном
Сообщается, что причиной возгорания стало тление под сайдингом утеплителя.
Обновлено в 05:45
Общество
Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс.Музыке»
Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.
Обновлено вчера в 23:47
Авто
Российские продажи Bentley выросли на 27%
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Родители школьников в Якутске пожаловались на руководство местной школы «Айыы Кыhата», которая отказалась принимать их русскоязычных детей.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика
Титов заявил, что в России сформировалось новое поколение бизнесменов
Новое поколение предпринимателей сформировалось в России, заявил журналистам в субботу бизнес-обмудсмен РФ Борис Титов на пресс-конференции, посвященной объявлению шорт-листа премии "Немалый бизнес".
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов финансовой помощи
Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита попросил фанатов оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова
Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Два фонтана на ВДНХ запустят перед майскими праздниками
Обновлено в 05:48
Происшествия
В сирийском Манбидже подорвался автобус с учителями
Микроавтобус с преподавателями подорвался на мине в городе Манбидж на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 05:32
Наука
Ученые раскрыли рецепт идеального кофе
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В столице сокращено время подключения к энергосетям
В четыре раза сократили московские власти время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт.
Обновлено в 04:34
Технологии
Хакеры выложили в интернет данные не менее 2 млрд человек
Обновлено в 01:18
Происшествия
Российскую актрису Ирину Усок задержали в США
Известную российскую актрису Ирину Усок в США задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 12:50