Политика

Кандидата в президенты Украины Вилкула облили зеленкойИзвестия вчера в 22:21

Неизвестный напал на кандидата в президенты Украины от объединения "Оппозиционный блок — партия мира и развития" Александра Вилкула. Депутата облили зеленкой перед встречей с избирателями в Бердянске.
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На Украине облили зеленкой кандидата в президенты

РИА Новости00:40

В Бердянске облили зеленкой кандидата в президенты Украины

Московский Комсомолец00:58

Кандидата в президенты Украины облили зелёнкой

RT на русскомвчера в 11:18

Кандидата в президенты Украины облили зеленкой

Российская газетавчера в 12:45

В Бердянске Вилкула не пустили в зал и облили зеленкой

Вести.Ruвчера в 11:50

Кандидата в президенты Украины облили зеленкой в Бердянске

Газета.Ruвчера в 15:22

Началось: кандидата в президенты Украины Вилкула облили зеленкой

РЕН ТВвчера в 10:43
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Александр Юрьевич Вилкул
Украинский политик
Украинский политик. Вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, депутат Днепропетровского облсовета с ноября 2010 года, глава фонда «Украинская перспектива». Депутат Верховной рады Украины V, VI и VIII созывов.
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