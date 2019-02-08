Политика

Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфиреРоссийская газета 13:25

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.
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Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире

Газета.Ru16:20

Имидж — ничто, жажда — все: в Сети обсуждают видео с нардепом, облившим чиновника водой на ТВ

РЕН ТВ11:38

В телеэфире депутат Рады облил своего оппонента водой

Вести.Ru14:07

Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире

Российская газета13:25

Кандидата в президенты Украины окатили водой в телеэфире

Московский Комсомолец13:21

Кандидата в президенты Украины облили водой за слова о пенсиях

РИА Новости12:35

Кандидата в президенты Украины облили водой в прямом эфире

Телеканал 360°14:13
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Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете.
Обновлено в 19:32
Авто

АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто

Lamborghini презентовала в Москве суперкар Huracan Evo

Lamborghini Huracan Evo представили в Москве накануне.
Обновлено в 22:01
Политика

Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе

Обновлено в 15:55
Происшествия

В Испании столкнулись два поезда

В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено в 14:39
Спорт

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира

Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:02
Происшествия

Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья

В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
Гаджеты

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Происшествия

В Самаре начали проверку после конфликта в колонии

Прокуратура Самарской области организовала проверку после конфликта в исправительной колонии №5, в результате которого пострадали 15 заключенных, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 16:45
Авто

Toyota сделала из RAV4 полноценный внедорожник

Компания Toyota показала новую версию кроссовера RAV4, подготовленного для бездорожья. Премьера прошла на Чикагском автосалоне.
Обновлено в 11:11
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено в 13:20
Политика

Трамп уточнил место проведения саммита с Ким Чен Ыном

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.
Обновлено в 19:57
Происшествия

В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено в 20:52
Общество

Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok

Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Наука

Опровергнут известный миф о похмелье

Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
Обновлено в 02:47
Происшествия

На восстановление «дома знаменитостей» после пожара уйдет полгода

Обновлено в 15:16
Общество

Назван самый опасный стиральный порошок

Специалисты «Росконтроля» проверили стиральные порошки и выяснили, как они стирают и насколько безопасны для здоровья.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено в 14:15
Авто

Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5

В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке

Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Кино

Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»

Обновлено в 06:26
Наука

Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль

Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Общество

Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете

Обновлено в 15:27
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СМИ узнали, где в России построят первый частный космодром

Обновлено в 21:33
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Роман Михайлович Насиров
Украинский политик
Украинский политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва. Глава Государственной фискальной службы Украины. Глава Европейской организации налоговых администраций с 2016 года. Президент Федерации дзюдо Украины с 17 апреля 2017 года.
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