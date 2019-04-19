Политика
Советником президента Украины по здравоохранению может стать теледоктор КомаровскийДоктор Питер 05:19
Смотрите: Доктор Комаровский в эфире Фонтанки.ру Новым «министром здравоохранения» Евгения Комаровского украинские СМИ окрестили, когда он встретился в Харькове с Владимиром Зеленским и говорил о возможности Зеленского баллотироваться на пост президента Украины.
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В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
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Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
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