Политика

Советником президента Украины по здравоохранению может стать теледоктор КомаровскийДоктор Питер 05:19

Смотрите: Доктор Комаровский в эфире Фонтанки.ру Новым «министром здравоохранения» Евгения Комаровского украинские СМИ окрестили, когда он встретился в Харькове с Владимиром Зеленским и говорил о возможности Зеленского баллотироваться на пост президента Украины.
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Советником президента Украины по здравоохранению может стать теледоктор Комаровский

Доктор Питер05:19

Кандидат в президенты Украины сделал своим помощником по медицине доктора Комаровского

Medvestnik.ru05:26

Теледоктор Евгений Комаровский может возглавить украинское здравоохранение

Vademecum01:44
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В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

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Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
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Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

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Политика

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Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

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В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Политика

Песков объяснил неразглашение сведений о встрече Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 05:38
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
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Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
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Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
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Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
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Шоу-бизнес

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В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
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Игры

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Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
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В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
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Культура

«Американцы» и «Убивая Еву» стали победителями премии Пибоди

Ведущим мероприятия станет Ронан Фэрроу.InterMedia напоминает: премия Джорджа Фостера Пибоди была основана в 1941 году и с тех пор вручается ежегодно за выдающийся вклад в области радио, телевидения и документальной журналистики.
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Комаровский Евгений Олегович
Врач
Советский и украинский педиатр, врач высшей категории, писатель, телеведущий передачи «Школа доктора Комаровского».
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Школа доктора Комаровского
Телепередача
Украинская еженедельная телевизионная передача медицинской направленности, посвящённая различным аспектам детского здоровья и уходу за детьми. Производится украинской киностудией Film.ua, выходит на телеканалах Украины, России, Белоруссии и Молдавии. Также транслируется на русскоязычных каналах Израиля, Канады, Германии. Ведущий передачи - украинский педиатр Евгений Комаровский.
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