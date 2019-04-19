Советником президента Украины по здравоохранению может стать теледоктор КомаровскийДоктор Питер 05:19

Смотрите: Доктор Комаровский в эфире Фонтанки.ру Новым «министром здравоохранения» Евгения Комаровского украинские СМИ окрестили, когда он встретился в Харькове с Владимиром Зеленским и говорил о возможности Зеленского баллотироваться на пост президента Украины.

Советником президента Украины по здравоохранению может стать теледоктор Комаровский

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