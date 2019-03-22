Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газомLenta.ru 09:47

Отношения между Россией и Украиной находятся в глубоком кризисе. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьёзных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем.

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Трансляцию вел канал «112 Украина» на YouTube. Целью встречи стали переговоры о сохранении поставок газа из России.

Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом

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