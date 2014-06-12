Политика
Украинский политик для завершения войны предложил сменить идеологиюКрасная весна 01:16
Для завершения войны в Донбассе, Украине необходимо сменить идеологию, заявил глава украинской партии «Наши» Евгений Мураев 18 декабря в эфире телеканала «Наш».
Читать в источнике
Оценить24
Нужно выбирать другую идеологию, ту идеологию, которая вернет индустриализацию в страну, людей, отрасли, сделает Украину сильной.
— Евгений Мураев, украинский политикГазета.Ru 04:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Общество
В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов
Обновлено в 04:16
Кино
Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку
Обновлено в 06:14
Происшествия
Два человека погибли и еще 22 пострадали при пожаре в Куршевеле
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Популярный в прошлом певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
Обновлено в 04:52
Происшествия
Умер самый старый мужчина на планете
Обновлено в 02:50
Происшествия
В вагоне поезда московского метро устроили поножовщину
В поезде московского метро произошел конфликт, закончившийся поножовщиной.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
В Тернопольской области захватили храм общины УПЦ, пишут СМИ
В Тернопольской области "рейдеры" из "новой церкви" Украины захватили Свято-Троицкий храм канонической УПЦ, сообщается на сайте Союза украинских православных журналистов.
Обновлено в 06:18
Происшествия
На курорте в Италии погиб российский турист
Трагедия произошла на итальянском горнолыжном курорте Корвара.
Обновлено в 05:29
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
Новый серийный кроссовер Haima SG00 является копией обновленного Hyundai Santa Fe. Концепт новики показали еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение
Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.
Обновлено 18 января в 08:14
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
В Москве начался митинг против передачи Курил Японии
На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В сирийском Африне произошла серия взрывов
Обновлено в 05:45
Теннис
Шарапова проиграла на Australian Open
На главном турнире января Australian Open теннисистка не сумела пробиться в 1/4 финала.
Обновлено в 03:24
Единоборства
Пакьяо вызвал Мейвезера на бой-реванш
Прославленный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо защитил титул по версии WBA Regular в полусреднем весе, решением судей победив экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание El Universal. Ранее сообщалось о 73 погибших и 76 раненых.
Обновлено в 01:26
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Гаджеты
Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении
Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на вонь
Обновлено в 05:19
Происшествия
Здание бывшего рыбзавода горит на Ольхоне
Днем 20 января на Ольхоне в поселке Хужир загорелось здание бывшего рыбзавода. Летом помещение использовалось как общежитие.
Обновлено в 02:11
Кино
Фильм «Зеленая книга» получил главный приз Гильдии продюсеров США
Обновлено в 04:22
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на вторичном рынке
Эксперты проанализировали вторичный автомобильный рынок РФ и составили рейтинг самых популярных и востребованных машин с пробегом.
Обновлено в 04:54
Интернет
Facebook начал секретную разработку приложения для мемов
Обновлено в 05:19
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой начались задержания
Обновлено (16.48): В Москве и Петербурге закончились акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Обновлено вчера в 07:51
Армия и оружие
Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на Петербург
В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Суд продлил Насте Рыбке задержание на 72 часа
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Арктические морозы ждут москвичей на следующей неделе
На следующей неделе в Москву придут арктические морозы. Синоптики предупреждают — температура может опуститься до -25 градусов.
Обновлено в 06:28
Экономика
Париж заявил о введении налога на «большую четверку» во главе с Google
К концу февраля на рассмотрение французского правительства будет вынесен законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний, в первую очередь тех, которые входят в «большую четверку», — Google, Amazon, Facebook и Apple, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Обновлено в 05:22