Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36
Как отмечает агентство, Науседа и Шимоните выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье, в них участвуют Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.
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с чего всё началось
Информагентство Associated Press сообщило о позиции кандидата в президенты Литвы Гитанаса Науседа, который выступает против «жесткой риторики» в отношениях с российскими властями.Независимое телевидение Севастополя03:41
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