Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36
Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье. За пост главы государства поборются два кандидата: 55-летний Гитанас Науседа и 45-летняя Ингрида Шимоните.
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Кино
Сериал на основе «Матильды» могут показать на Первом канале
Российский кинорежиссер Алексей Учитель планирует запустить на Первом канале сериал на основе фильма "Матильда" — "Коронация", повествующий о любви последнего российского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской.
Обновлено в 01:25
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Совет Федерации отреагировал на слова главы Генштаба ВСУ о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с представителем ФАН с иронией отнесся к этим словам, отметив, что это был первый раз, когда представитель высшего командного состава ВСУ сказал правду.
Обновлено вчера в 00:08
Политика
Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл
Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Северной Осетии во время урагана погибла девушка
В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.
Обновлено вчера в 13:43
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты
По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено в 01:11
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Рыболовный траулер загорелся в порту в Приморье
Обновлено в 03:00
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
Обновлено в 01:38
Общество
Зеленский: в сердце Киева рождается свобода
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Политика
Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Под Саратовом 11 пассажиров автобуса пострадали в столкновении с фурой
По предварительным данным, в 15.30 на 426-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград водитель микроавтобуса маршрута "Оренбург-Махачкала" при обгоне допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
«Барса» проиграла финал Кубка Испании. Только факты
«Барселона» не выиграла Кубок Испании впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 20:20
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Тимати станет отцом во второй раз
Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.
Обновлено в 02:27
Футбол
СМИ: Сильва может продолжить карьеру в Катаре
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва обдумывает предложение от одного из клубов чемпионата Катара.
Обновлено в 02:18
Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено 24 мая в 14:48
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Наука
В Австралии найдены выделяющие золото грибы
Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Наука
Открыт простой способ раннего обнаружения рака мочевого пузыря
Российские ученые совместно с коллегами из Португалии и Франции разработали тест, с помощью которого можно диагностировать рак мочевого пузыря на ранних стадиях.
Обновлено в 00:16
Общество
В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19