Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36

Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье. За пост главы государства поборются два кандидата: 55-летний Гитанас Науседа и 45-летняя Ингрида Шимоните.
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Кандидаты в президенты Литвы задумались о налаживании отношений с Россией

Lenta.ru03:03

Оба кандидата в президенты Литвы выступили против нагнетания полемики с Россией

ТАССвчера в 18:00

Кандидаты в лидеры Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией

RT на русском00:58

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

РИА Новости00:36

Оба кандидата в президенты Литвы хотят сохранить курс по отношению к России без нагнетания полемики

Коммерсантъвчера в 23:02

Кандидаты на пост президента Литвы выступили против нагнетания полемики с РФ

Life.ruвчера в 19:16

Кандидат в президенты Литвы выступил против «жёсткой риторики» с Россией

Известия02:34
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Кино

Сериал на основе «Матильды» могут показать на Первом канале

Российский кинорежиссер Алексей Учитель планирует запустить на Первом канале сериал на основе фильма "Матильда" — "Коронация", повествующий о любви последнего российского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской.
Обновлено в 01:25
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Обновлено вчера в 18:21
Политика

Совет Федерации отреагировал на слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с представителем ФАН с иронией отнесся к этим словам, отметив, что это был первый раз, когда представитель высшего командного состава ВСУ сказал правду.
Обновлено вчера в 00:08
Политика

Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл

Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Северной Осетии во время урагана погибла девушка

В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.
Обновлено вчера в 13:43
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты

По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Таксист устроил стрельбу в ходе конфликта в подмосковном Одинцове

Обновлено в 02:56
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Рыболовный траулер загорелся в порту в Приморье

Обновлено в 03:00
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram

Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
Обновлено в 01:38
Общество

Зеленский: в сердце Киева рождается свобода

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Политика

Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН

Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Под Саратовом 11 пассажиров автобуса пострадали в столкновении с фурой

По предварительным данным, в 15.30 на 426-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград водитель микроавтобуса маршрута "Оренбург-Махачкала" при обгоне допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

«Барса» проиграла финал Кубка Испании. Только факты

«Барселона» не выиграла Кубок Испании впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 20:20
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Тимати станет отцом во второй раз

Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 01:26
Происшествия

На алтайской трассе женщина бросилась под колеса фуры, спасая детей

Обновлено в 00:33
Футбол

СМИ: Сильва может продолжить карьеру в Катаре

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва обдумывает предложение от одного из клубов чемпионата Катара.
Обновлено в 02:18
Экономика

Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру

В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено 24 мая в 14:48
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Наука

В Австралии найдены выделяющие золото грибы

Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Наука

Открыт простой способ раннего обнаружения рака мочевого пузыря

Российские ученые совместно с коллегами из Португалии и Франции разработали тест, с помощью которого можно диагностировать рак мочевого пузыря на ранних стадиях.
Обновлено в 00:16
Общество

В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
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