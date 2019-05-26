Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36

Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье. За пост главы государства поборются два кандидата: 55-летний Гитанас Науседа и 45-летняя Ингрида Шимоните.
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Оба кандидата в президенты Литвы хотят сохранить курс по отношению к России без нагнетания полемики

Коммерсантъвчера в 23:02

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

РИА Новости00:36

Кандидаты в президенты Литвы высказались об отношении к России

Взгляд.рувчера в 23:10

Кандидаты в лидеры Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией

RT на русском00:58

Кандидаты на пост президента Литвы выступили против нагнетания полемики с РФ

Life.ruвчера в 19:16

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Политика Сегоднявчера в 18:47

Оба кандидата в президенты Литвы выступили против нагнетания полемики с Россией

ТАССвчера в 18:00
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Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

НАТО изменит военную стратегию из-за России

«На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса», — заявил Столтенберг.
Обновлено вчера в 00:51
Общество

26 мая Москву накроют ливни и грозы

Желтый уровень погодной опасности связан с сильным ветром - он ускорится до 17 метров в секунду при грозах.
Обновлено в 01:19
Политика

На Брянщине началось предварительное голосование

Сегодня в 8:00 в Брянской области начался Единый день голосования.
Обновлено в 01:18
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Политика

Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Наука

Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря

Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов

На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
Обновлено 24 мая в 15:02
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

15 российских военных решил задержать украинский суд

Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:12
Хоккей

Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал

Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит

Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Трампа не побеспокоили недавние ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не побеспокоили недавние запуски двух ракетных снарядов КНДР в восточном направлении.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Саратовом

Столкновение произошло на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Пассажирский микроавтобус Peugeot следовал по маршруту Оренбург — Махачкала.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 01:26
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы

Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.
Обновлено вчера в 20:24
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Первый инклюзивный фестиваль спорта прошел в Чите

Финал первого инклюзивного фестиваля спорта "Жизнь без границ-2019" для детей с инвалидностью прошел в Чите, сообщила в субботу пресс-служба правительства Забайкальского края.
Обновлено вчера в 08:51
Здоровье

Кардиологи назвали волгоградцам симптомы скорого инфаркта

ОНЛАЙН со ссылкой на издание "Суть Событий", специалисты предупреждают, что симптомов, предшествующих инфаркту, очень много.
Обновлено в 01:10
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра

Один ребенок погиб, и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено вчера в 08:24
Космос

Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну

Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено 24 мая в 10:03
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
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