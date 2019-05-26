Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36

Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье. За пост главы государства поборются два кандидата: 55-летний Гитанас Науседа и 45-летняя Ингрида Шимоните.

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

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