Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36
Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье. За пост главы государства поборются два кандидата: 55-летний Гитанас Науседа и 45-летняя Ингрида Шимоните.
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Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие
НАТО изменит военную стратегию из-за России
«На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса», — заявил Столтенберг.
Обновлено вчера в 00:51
Общество
26 мая Москву накроют ливни и грозы
Желтый уровень погодной опасности связан с сильным ветром - он ускорится до 17 метров в секунду при грозах.
Обновлено в 01:19
Политика
На Брянщине началось предварительное голосование
Сегодня в 8:00 в Брянской области начался Единый день голосования.
Обновлено в 01:18
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Наука
Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря
Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов
На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
Обновлено 24 мая в 15:02
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:12
Хоккей
Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал
Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит
Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Трампа не побеспокоили недавние ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не побеспокоили недавние запуски двух ракетных снарядов КНДР в восточном направлении.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Саратовом
Столкновение произошло на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Пассажирский микроавтобус Peugeot следовал по маршруту Оренбург — Махачкала.
Обновлено вчера в 10:31
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.
Обновлено вчера в 20:24
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Первый инклюзивный фестиваль спорта прошел в Чите
Финал первого инклюзивного фестиваля спорта "Жизнь без границ-2019" для детей с инвалидностью прошел в Чите, сообщила в субботу пресс-служба правительства Забайкальского края.
Обновлено вчера в 08:51
Здоровье
Кардиологи назвали волгоградцам симптомы скорого инфаркта
ОНЛАЙН со ссылкой на издание "Суть Событий", специалисты предупреждают, что симптомов, предшествующих инфаркту, очень много.
Обновлено в 01:10
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра
Один ребенок погиб, и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено вчера в 08:24
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено 24 мая в 10:03
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25