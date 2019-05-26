Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36
Как отмечает агентство, Науседа и Шимоните выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье, в них участвуют Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Политика
МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций
Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Главное управление МЧС по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями и сильным ветром на западе края вечером в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Parisien: близ Канн столкнулись две яхты
Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Ленобласти на полицейского напали с ножом и дробовиком
Один из участников конфликта нанёс полицейскому ножевое ранение, после этого злоумышленники скрылись.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Жители Великого Новгорода смогут задать вопрос врачу в прямом эфире
С 27 мая в эфире телеканала «НТ» выйдет передача «Скажите, Доктор», в рамках которой врачи смогут ответить на волнующие новгородцев вопросы сразу в прямом эфире.
Обновлено в 06:29
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тыс. рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Смартфоны Huawei стали предлагать по выгодным условиям
Индийское подразделение Amazon решило запустить акцию Huawei Week, в рамках которой на аппараты компании распространяются выгодные предложения.
Обновлено в 06:52
Автоспорт
«Мерседес» добавил красный цвет в раскраску в память о Лауде
Помимо нанесения надписи Danke Niki "Мерседес" изменил цвет защитного "ореола" машин на красный – это олицетворяет знаменитую красную бейсболку Лауды, с которой австриец не расставался.
Обновлено 24 мая в 15:38
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева
Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли
В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Александров, Шатан и Модано введены в Зал славы ИИХФ
Известные в прошлом нападающие Йорген Йонссон, Майк Модано, Жигмунд Палффи, Мирослав Шатан, Борис Александров и хоккеистка Хэйли Викенхайзер введены в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Обновлено в 07:19
Хоккей
Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019
Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление террористов в Идлибе
Обновлено вчера в 17:02
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве
Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.
Обновлено в 06:06
Технологии
Скажите ему спасибо за классную графику в компьютерных играх — Дженсен Хуанг
Многие из вас играют или хотя бы раз в жизни играли в компьютерные игры благодаря человеку, который 26 лет назад основал одну из самых значительных компаний в истории игропрома — NVIDIA.
Обновлено в 07:30