Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36

Как отмечает агентство, Науседа и Шимоните выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье, в них участвуют Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.
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Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

РИА Новости00:36

Оба кандидата в главы Литвы выступили против жесткой риторики с Россией

РБК05:09

Кандидаты в лидеры Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией

RT на русском00:58

Кандидаты в президенты Литвы выступили за «прагматичный подход» к РФ

Газета.Ru06:11

Оба кандидата в президенты Литвы хотят сохранить курс по отношению к России без нагнетания полемики

Коммерсантъвчера в 23:02

Кандидаты на пост президента Литвы выступили против нагнетания полемики с РФ

Life.ruвчера в 19:16

Оба кандидата в президенты Литвы выступили против нагнетания полемики с Россией

ТАССвчера в 18:00
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Политика

МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций

Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями и сильным ветром на западе края вечером в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

Обновлено в 07:04
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Parisien: близ Канн столкнулись две яхты

Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Ленобласти на полицейского напали с ножом и дробовиком

Один из участников конфликта нанёс полицейскому ножевое ранение, после этого злоумышленники скрылись.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Жители Великого Новгорода смогут задать вопрос врачу в прямом эфире

С 27 мая в эфире телеканала «НТ» выйдет передача «Скажите, Доктор», в рамках которой врачи смогут ответить на волнующие новгородцев вопросы сразу в прямом эфире.
Обновлено в 06:29
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тыс. рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Гаджеты

Смартфоны Huawei стали предлагать по выгодным условиям

Индийское подразделение Amazon решило запустить акцию Huawei Week, в рамках которой на аппараты компании распространяются выгодные предложения.
Обновлено в 06:52
Автоспорт

«Мерседес» добавил красный цвет в раскраску в память о Лауде

Помимо нанесения надписи Danke Niki "Мерседес" изменил цвет защитного "ореола" машин на красный – это олицетворяет знаменитую красную бейсболку Лауды, с которой австриец не расставался.
Обновлено 24 мая в 15:38
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли

В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Хоккей

Александров, Шатан и Модано введены в Зал славы ИИХФ

Известные в прошлом нападающие Йорген Йонссон, Майк Модано, Жигмунд Палффи, Мирослав Шатан, Борис Александров и хоккеистка Хэйли Викенхайзер введены в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Обновлено в 07:19
Хоккей

Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019

Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление террористов в Идлибе

Обновлено вчера в 17:02
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве

Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.
Обновлено в 06:06
Технологии

Скажите ему спасибо за классную графику в компьютерных играх — Дженсен Хуанг

Многие из вас играют или хотя бы раз в жизни играли в компьютерные игры благодаря человеку, который 26 лет назад основал одну из самых значительных компаний в истории игропрома — NVIDIA.
Обновлено в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
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