Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36

Как отмечает агентство, Науседа и Шимоните выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье, в них участвуют Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.
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Два кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, хотят сохранить курс по отношению к России, но без нагнетания полемики с ней, сообщило агентство AP
 со ссылкой на кандидатов Гитанаса Науседы и Ингрид Шимоните.
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