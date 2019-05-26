Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к РоссииРИА Новости 00:36

с чего всё началось

Как отмечает агентство, Науседа и Шимоните выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации. Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье, в них участвуют Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

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