Кандидат в президенты Литвы призвал наладить отношения с РоссиейiReactor 03:27

с чего всё началось

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа призвал покончить с «жесткой риторикой» в отношении России. Как сообщает информационное агентство Associated Press, Науседа заявил, что жесткая антироссийская риторика не является выходом из затруднительной ситуации в отношениях с РФ.

Кандидат в президенты Литвы призвал наладить отношения с Россией

Футбол «Зенит» предложил новый контракт футболисту Юрию Жиркову Футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков может продолжить карьеру в клубе.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 6:0 Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".

Политика Трамп оценил ход торговых переговоров с Японией Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что торговые переговоры США и Японии идут успешно.

Политика В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Политика Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Политика Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Футбол Хохлов: сезон получился парадоксальным Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что сезон для команды был парадоксальным.

Общество Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».

Происшествия В жилом доме в Германии произошел взрыв Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Армия и оружие Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Общество Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Происшествия Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.