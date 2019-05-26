Политика
Кандидат в президенты Литвы призвал наладить отношения с РоссиейiReactor 03:27
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа призвал покончить с «жесткой риторикой» в отношении России. Как сообщает информационное агентство Associated Press, Науседа заявил, что жесткая антироссийская риторика не является выходом из затруднительной ситуации в отношениях с РФ.
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с чего всё началось
Два кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, хотят сохранить курс по отношению к России, но без нагнетания полемики с ней, сообщило агентство AP со ссылкой на кандидатов Гитанаса Науседы и Ингрид Шимоните.Коммерсантъвчера в 23:02
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Футбол
«Зенит» предложил новый контракт футболисту Юрию Жиркову
Футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков может продолжить карьеру в клубе.
Обновлено в 09:43
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Политика
The Marker (Израиль): предупреждение популистским и авторитарным лидерам (The Marker)
Турецкий лидер взял экономику страны под более жесткий контроль, попытался повлиять на политику Центробанка.
Обновлено в 09:19
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Трамп оценил ход торговых переговоров с Японией
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что торговые переговоры США и Японии идут успешно.
Обновлено в 01:31
Политика
В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы
Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика
Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.
Обновлено в 09:16
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Футбол
Хохлов: сезон получился парадоксальным
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что сезон для команды был парадоксальным.
Обновлено в 09:49
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»
Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
Обновлено в 10:26
Общество
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Общество
Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге
Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео
Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Общество
Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео
Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Гаджеты
Флагманский слайдер Honor Magic 2 очень сильно подешевел
Обновлено в 03:22
Происшествия
Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО
Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал подписчикам фото подросшего сына
«Вы очень счастливый человек, Дмитрий», «Какой хорошенький карапуз», «Чудесные дети у Вас!» - утверждали пользователи.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55