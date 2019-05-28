Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотикиРоссийская газета вчера в 23:10
Кандидат на пост главы консервативной партии Великобритании, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув признался, что принимал кокаин. Ранее многие его коллеги - кандидаты в лидеры тори - также заявили об употреблении наркотиков в свое время.
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В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
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В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
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Происшествия
В Свердловской области загорелась исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Общество
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено вчера в 09:21
Музыка
Децл был посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»
Во время вручения награды генеральный директор премии «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров сказал, что в данном случае какие-либо слова будут лишними.
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Авто
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Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
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Российского чиновника подстрелили за замечание водителю
Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
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Симоньян заявила об угрозе выкидыша после инцидента с Соболь
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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
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Авто
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Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
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В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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Путин напомнил о китайской пословице на фоне торговых споров США и КНР
Президент России Владимир Путин прокомментировал торговую войну КНР и США китайской пословицей.
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Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02