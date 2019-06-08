Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотикиРоссийская газета вчера в 23:10

Кандидат на пост главы консервативной партии Великобритании, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув признался, что принимал кокаин. Ранее многие его коллеги - кандидаты в лидеры тори - также заявили об употреблении наркотиков в свое время.
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Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

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Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков

REGNUMвчера в 18:36

Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

РБКвчера в 22:34

Майкл Гоув признался, что потреблял наркотики

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Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

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Возможный преемник Мэй признался, что раньше употреблял наркотики

РИА Новостивчера в 20:38

Один из кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании признался в употреблении наркотиков

Эхо Москвывчера в 23:32
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Майкл Гоув
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