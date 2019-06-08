Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотикиРоссийская газета вчера в 23:10
Кандидат на пост главы консервативной партии Великобритании, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув признался, что принимал кокаин. Ранее многие его коллеги - кандидаты в лидеры тори - также заявили об употреблении наркотиков в свое время.
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Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Происшествия
В ДТП с автобусом в Германии пострадали более 20 школьников
Пострадал, как минимум, 21 ребенок и двое взрослых. Выяснилось, что автобус по непонятным причинам врезался в легковой автомобиль.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией
29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Общество
Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году
Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Общество
Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня в Москве, области, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа в связи с аномальной жарой.
Обновлено в 05:08
Футбол
ПСЖ готов платить де Лигту в 2 раза больше, чем предлагает «Барселона»
ПСЖ предложил астрономические условия защитнику "Аякса" Матийсу де Лигту.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Экономика
Проведение Кавказского экономического форума перенесено на 2020 год
Кавказский международный экономический форум пройдет в 2020 году, перенос на год связан с необходимостью дополнительного времени на подготовку, сообщил в субботу в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС
Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).
Обновлено в 05:13
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Политика
«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США
Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Общество
Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Политика
Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву»
Выступая перед журналистами в субботу утром, Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву.
Обновлено в 04:33
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие
О попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих заявили в ДНР
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о том, что украинские силовики попытались совершить прорыв, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 05:00
Общество
Россиянку в США приговорили к 7 годам за вывоз детей в РФ
Американский суд приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 00:21
Происшествия
На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания
Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
Обновлено вчера в 15:27
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Индонезия подтверждает заинтересованность в Су-35 на фоне давления со стороны США
Стало известно о продвижении работы в рамках контракта между Россией и Индонезией по поставкам истребителей Су-35.
Обновлено в 04:38