Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотикиРоссийская газета вчера в 23:10

Кандидат на пост главы консервативной партии Великобритании, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув признался, что принимал кокаин. Ранее многие его коллеги - кандидаты в лидеры тори - также заявили об употреблении наркотиков в свое время.
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Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

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