Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаинРоссийская газета вчера в 23:10

Кандидат на пост главы консервативной партии Великобритании, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув признался, что принимал кокаин. Ранее многие его коллеги - кандидаты в лидеры тори - также заявили об употреблении наркотиков в свое время.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

Lenta.ruвчера в 23:37

Один из кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании признался в употреблении наркотиков

Эхо Москвывчера в 23:32

Возможный преемник Мэй признался, что раньше употреблял наркотики

РИА Новостивчера в 20:38

Претендующий на пост британского премьера министр признался, что потреблял наркотики

ТАССвчера в 22:19

Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

Известиявчера в 21:20

Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

РБКвчера в 22:34

Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков

REGNUMвчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:05, Ашберн
Наука

Секс, возможно, эволюционировал для борьбы с раком

Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие

Глава Пентагона и министр обороны Греции провели переговоры

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и глава Минобороны Греции Эвангелос Апостолакис провели переговоры в Пентагоне.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Обновлено вчера в 04:46
Игры

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Свидетельница по делу футболистов показала первое фото после падения

Обновлено вчера в 18:24
Культура

Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 23:58
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Гаджеты

Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei

Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено вчера в 20:49
Автоспорт

Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие

Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено вчера в 11:58
Здоровье

Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ

Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

«Нафтогаз» ответил на заявление «Газпрома» по поставкам газа

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о новом контракте на поставку газа на Украину, передавал телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Политика

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Здоровье

Пожилых тюменцев учат поддерживать позвоночник в порядке

Информационный материал и упражнения, предложенные на мастер-классе «Тело – лучший тренажер» позволяют пожилым людям поддерживать свой позвоночник в рабочем состоянии.
Обновлено вчера в 23:54
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Японцы думают над безвизом россиянам

Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Наука

Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением

Обновлено вчера в 22:21
Общество

И ещё построят сад

В рамках национального проекта «Демография» в Ненецком округе дошкольные учреждения планируется построить в Неси, Нельмином Носе и микрорайоне «Городецкий» Нарьян-Мара.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать

Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие

В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове»

Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни

Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского

Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майкл Гоув
Британский политик
Министр юстиции Великобритании; лорд-канцлер во втором кабинете Дэвида Кэмерона, министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства во втором кабинете Терезы Мэй.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное