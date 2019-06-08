Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаинРоссийская газета вчера в 23:10
Кандидат на пост главы консервативной партии Великобритании, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув признался, что принимал кокаин. Ранее многие его коллеги - кандидаты в лидеры тори - также заявили об употреблении наркотиков в свое время.
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