Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаинРоссийская газета вчера в 23:10

Кандидат на пост главы консервативной партии Великобритании, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув признался, что принимал кокаин. Ранее многие его коллеги - кандидаты в лидеры тори - также заявили об употреблении наркотиков в свое время.

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Армия и оружие Глава Пентагона и министр обороны Греции провели переговоры Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и глава Минобороны Греции Эвангелос Апостолакис провели переговоры в Пентагоне.

Игры В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.

Гаджеты Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.

Автоспорт Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.

Шоу-бизнес Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота» Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».

Армия и оружие Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.

Здоровье Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.

Политика «Нафтогаз» ответил на заявление «Газпрома» по поставкам газа Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о новом контракте на поставку газа на Украину, передавал телеканал НТВ.

Футбол Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Политика Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.

Здоровье Пожилых тюменцев учат поддерживать позвоночник в порядке Информационный материал и упражнения, предложенные на мастер-классе «Тело – лучший тренажер» позволяют пожилым людям поддерживать свой позвоночник в рабочем состоянии.

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.

Политика Японцы думают над безвизом россиянам Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.

Общество И ещё построят сад В рамках национального проекта «Демография» в Ненецком округе дошкольные учреждения планируется построить в Неси, Нельмином Носе и микрорайоне «Городецкий» Нарьян-Мара.

Политика Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Армия и оружие В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове» Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.

Политика Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.