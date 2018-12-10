Повторные выборы главы Приморья пройдут 16 декабря, в список кандидатов на пост главы региона ранее вошли Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России").

с чего всё началось

Он человек, который имеет опыт работы во власти и понимает, что власть - это не игрушка. Решил сняться, чтобы не было второго тура.

Кандидатами на повторные выборы, кроме Степаненко, зарегистрированы самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Кандидат в главы Приморья от «Патриотов России» снимается с выборов

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