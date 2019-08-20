Спорт
Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублейLenta.ru 13:11
Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, объяснил, почему не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт» со ссылкой на его пресс-секретаря. Произошедшее Шипулин назвал исключительно техническим моментом.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Константин Богомолов заявил, что не держит обиды на Максима Виторгана
Режиссер Константин Богомолов, вспомнив о своей драке с актером Максимом Виторганом, произошедшей в январе 2019 года, сказал, что не держит обиды на оппонента.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Кличко решил баллотироваться в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на пост градоначальника. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 13:28
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Футбол
Футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена
Обновлено в 06:41
Политика
В Польше демонтировали более 420 советских памятников
За последние годы в Польше было ликвидировано более 420 советских монументов вне мест захоронений.
Обновлено в 03:21
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Политика
Эксперт: Дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга прошли достойно
Эксперты уже комментируют состоявшиеся дебаты. Так, Людмила Косткина отметила, что кандидаты поднимали важные для города проблемы.
Обновлено в 08:45
Кино
Звезда «Аббатства Даунтон» сыграет российского участника Евровидения
Известный по роли в телесериале «Аббатство Даунтон» английский актер Дэн Стивенс перевоплотится в российского участника Евровидения.
Обновлено в 12:59
Общество
Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации
По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Финансы
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.
Обновлено в 09:30
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:16
Футбол
Экс-наставник «Реала»: «Месси не является лучшим в мире футболистом»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Камачо не считает, что аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 13:42
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Музыка
Валерия получила травму на съемках нового сезона шоу «Голос»
Обновлено в 10:55
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 12:31
Технологии
Сбербанк запустил сервис по проверке потенциальных работников
Сбербанк запустил сервис по проверке потенциальных работников для тех компаний, у которых в штате нет специалистов по HR и службы безопасности.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин считает, что в первичном звене здравоохранения России — «провал»
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии, и если эту ситуацию не переломить, то эффекта от национального проекта «Здравоохранение» не будет.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Против 13 полицейских, отказавшихся разгонять митинги в Ингушетии, возбудили уголовные дела
В отношении 13 сотрудников полиции Ингушетии возбудили уголовные дела о неисполнении приказа (часть 2 статьи 286.1 УК) после того, как они отказались разгонять митинг, участники которого протестовали против изменения границы республики.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30