Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, объяснил, почему не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт» со ссылкой на его пресс-секретаря. Произошедшее Шипулин назвал исключительно техническим моментом.

Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублей

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