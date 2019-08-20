Спорт

Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублейLenta.ru 13:11

Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, объяснил, почему не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт» со ссылкой на его пресс-секретаря. Произошедшее Шипулин назвал исключительно техническим моментом.
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Антон Владимирович Шипулин
Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году.
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