Кандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра СтамбулаРБК 16:01

с чего всё началось

Эрдоган уже поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах. Имамоглу в свою очередь выразил готовность работать с президентом и пообещал «новое начало» для Стамбула, приводит его слова Reuters. Это были повторные выборы мэра Стамбула, первые прошли 31 марта.

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Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

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Политика Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.

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Политика Грузин призвали не проявлять агрессию к российским туристам Как сообщает ТАСС, он отметил, что агрессия ни в коем случае не должна переходить на рядовых граждан.

Автоспорт Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции Российский гонщик итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал результат гонки Гран-при Франции, по итогам которой он занял 14-е место, прорвавшись с последнего ряда стартового поля.

Происшествия На Урале драка завершилась смертью и беспорядками В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.

Общество Камчатку осваивают с вулканической активностью Ранее стало известно о планах по созданию туркластера на Камчатке общей стоимостью 39,2 млрд руб.— из них 15 млрд руб. в его строительство намерены инвестировать группа «Интеррос» Владимира Потанина и структуры Сергея Бачина (является директором ООО «Роза Хутор»).

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Происшествия Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.

Происшествия Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.

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Энергетика Угольщики снижают добычу планов КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.