Кандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра СтамбулаРБК вчера в 16:01

с чего всё началось

Эрдоган уже поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах. Имамоглу в свою очередь выразил готовность работать с президентом и пообещал «новое начало» для Стамбула, приводит его слова Reuters. Это были повторные выборы мэра Стамбула, первые прошли 31 марта.

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