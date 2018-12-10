Политика

Кандидат от «Патриотов России» снялся с выборов главы Приморья
Накануне.Ru
вчера в 02:27

Кандидат на выборах главы Приморья от "Патриотов России" Игорь Степаненко отказался от участия в избирательной кампании. Ранее соответствующее заявление о снятии с выборов поступило в краевой избирком, передает ТАСС.
Накануне.Ruвчера в 02:27
Надежда Корнеева
Он человек, который имеет опыт работы во власти и понимает, что власть - это не игрушка. Решил сняться, чтобы не было второго тура.
— Надежда Корнеева, российский депутатТАСС вчера в 01:14
с чего всё началось

Кандидат от «Патриотов России» снимает кандидатуру на выборах в Приморье

Повторные выборы главы Приморья пройдут 16 декабря, в список кандидатов на пост главы региона ранее вошли Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России").
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