Политика

РБКРБККандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки. Об этом он объявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» во время дебатов.
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Александр Беглов
Ворох проблем достался городу, и этот ворох проблем необходимо решать ежедневно, рутинно. Для этого нужно иметь крепкое здоровье и стрессоустойчивость. Некоторых стрессоустойчивость подвела, и мы потеряли бойца. А это жаль.
— Александр Беглов, российский политикРИА Новости вчера в 14:00

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Российский политический деятель, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер. С 1988 по 1990 год Председатель правления Ленинградского отделения Союза кинематографистов СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР за телефильм «Собачье сердце». Депутат Государственной Думы шестого и седьмого созывов от КПРФ, заместитель и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины.
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