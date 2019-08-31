Политика
РБККандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки. Об этом он объявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» во время дебатов.
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Ворох проблем достался городу, и этот ворох проблем необходимо решать ежедневно, рутинно. Для этого нужно иметь крепкое здоровье и стрессоустойчивость. Некоторых стрессоустойчивость подвела, и мы потеряли бойца. А это жаль.
— Александр Беглов, российский политикРИА Новости вчера в 14:00
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Владимир Бортко подал в избирком заявление об отказе от участия в выборах губернатора
Петербургский дневник05:34
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Политика
Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.
Телеканал 360° 16:42
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Космос
Скафандр для космонавтов «Федерации» получит иностранные компоненты
РИА Новости 29 августа в 06:02
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Происшествия
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии
Российская газета 19:50
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил в директора автомойки и скрылся
Мужчина ранил из травматического пистолета директора автомойки в Можайском районе Москвы, после чего скрылся на Toyota Camry.
РЕН ТВ 18:55
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 29 августа в 11:36
Наука
Бразилия отказалась от проекта разведения трансгенных коров
В Бразилии отменили проект по разведению молочного стада из обезроженных (без участия телочки) трансгенных быков голштинской породы Бури, сообщает агентство Wired.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 17:00
Футбол
«Торпедо» обыграло «Ротор» и сохранило лидерство в ФНЛ
Спорт-Экспресс 13:06
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Политика
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.
РИА Новости 17:08
Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь 29 августа в 13:01
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Наука
В Китае начали клонировать котов и кошек
Петрозаводск говорит 07:19
Авто
Volkswagen в РФ наращивает корпоративные продажи
Как сообщает «АВТОСТАТ», Volkswagen по результатам 7 месяцев нынешнего года фиксирует рост корпоративных продаж, то есть реализации автомобилей юридическим лицам.
Тарантас Ньюс 04:31
Футбол
Неймар не покинет «ПСЖ» в текущее трансферное окно
Стало известно, какое будущее ждет Неймара в "ПСЖ", передает RMC Sport.
Газета.Ru 19:50
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Финансы
Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны
Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT.
RT на русском 02:40
Политика
В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
Известия 19:01
Здоровье
Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов
Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.
Московский Комсомолец 05:12