Политика
Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»RT на русском 06:04
Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Технологии
Аналитик призвал не торопиться с развитием сети 5G в России
Торопиться с развитием сети связи 5G в России не следует.
Обновлено в 09:38
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Футбол
Молодежка «Зенита» разгромила «Динамо», «Локомотив» победил «Ростов»
«Зенит» одержал крупную победу над «Динамо» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Неравнодушная Зара обратилась к подписчикам за помощью
Не осталась в стороне и певица Зара. На своей странице в Instagram она анонсировала фестиваль приютских животных WOOF в Москве.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Вандалы надругались над могилой Евгения Осина
Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика
Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях
Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
Обновлено в 08:06
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Обновлено в 07:25
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах
В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Энергетика
Белоруссия собралась до конца года найти альтернативу российской нефти
Белоруссия рассчитывает до конца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти.
Обновлено в 07:17
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 09:52
Политика
Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге
Глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.
Обновлено в 10:07
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 09:58
Общество
Минтруд хочет сократить срок уведомления работников о сокращениях
«Предлагается ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации», – говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Экономика
Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала
Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Политика
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставку
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль решил покинуть пост по собственному желанию.
Обновлено в 04:50
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01