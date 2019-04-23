Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»RT на русском 06:04

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»

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