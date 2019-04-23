Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»РБК 13:33
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью газете Polska Times.
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Авто
Компания Renault показала новый электрический фургон
Обновлено в 12:26
Политика
На Украине депутаты поспорили из-за «мовы» и «свинячьего языка»
Украинские депутаты на заседании Верховной рады поспорили из-за "мовы" и "свинячьего языка".
Обновлено в 11:50
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Общество
Роскачество не нашло на прилавках качественных яиц к Пасхе
Проверка куриного яйца проведена в преддверии Пасхи.
Обновлено в 06:53
Наука
Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении
В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.
Обновлено вчера в 09:15
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro представлен официально
Обновлено в 08:25
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен
Напомним, что в начале апреля стало известно о надругательстве над студентом колледжа его однокурсниками.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
Сын артистки Евгений стал героем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". На ней обсуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина Цывина.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Авто
Hyundai вывела на российский рынок горячий хэтчбек i30 N
Во вторник в учебном центре Hyundai Training Academy состоялась пресс-конференция, посвящённая старту продаж спортивного автомобиля Hyundai i30 N. На российском рынке модель будет представлена в двух комплектациях: N Sport и N Ultimate.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Футбол
Адвокат Кокорина назвал расследование беззаконием
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона.
Обновлено в 14:17
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Игры
Мобильная Dota Auto Chess уже доступна всем желающим
Китайская модификация к Dota 2 — Dota Auto Chess — стала рекордно популярной сразу после появления в мастерской Steam.
Обновлено в 12:01
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Обновлено в 14:15
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ
Американские издания обнародовали снимок российского военного вертолета Ми-28МН, ранее считавшийся секретным.
Обновлено в 10:08
Происшествия
На синей ветке метро произошел сбой
Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Максима Галкина
Обновлено в 05:16