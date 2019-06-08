Политика
Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиковГазета.Ru 01:53
Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail. По словам источника, Гоув употреблял кокаин.
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Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
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Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34
Кино
Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды
Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
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Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Космос
NASA: В Тихом океане есть область сброса космических кораблей
Работники NASA рассказали, что космические корабли, которые перестают работать, сбрасывают в Тихий океан.
Обновлено вчера в 10:16
Автоспорт
Первая ошибка Хэмилтона за 29 Гран-при: влетел в стену на ровном месте
Столкновение со стеной в Монреале стало первой однозначной невынужденной ошибкой Хэмилтона аж за 29 Гран-при — в предыдущий раз англичанин не сумел справиться с болидом на Гран-при Бразилии 2017 года.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии
В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.
Обновлено в 00:44
Хоккей
Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:00
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Washington Examiner (США): российскому МИДу надо больше читать об истории Второй мировой войны (Washington Examiner)
For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com / LhzkEzNCQN — MFA Russia (@ mfa_russia) 5 июня 2019 г. # Zakharova: Высадка в Нормандии не стала переломным моментом Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Ученые создали квантовый «ховерборд»
Обновлено вчера в 04:49
Спорт
Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 16:29
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:57
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Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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Музыка
Дима Билан признался, что консультируется с личным астрологом
Певец Дима Билан рассказал журналистам, что время от времени обращается за консультациями к одному и тому же астрологу.
Обновлено вчера в 15:58
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия
В МВД опровергли нарушения при задержании журналиста «Медузы»
О задержании Голунова на Цветном бульваре в Москве стало известно ранее, 7 июня.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Вылет самолета Utair задержали из-за сбоя на борту
В Международном аэропорту Емельяново (Красноярск) задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Иркутск.
Обновлено в 02:05