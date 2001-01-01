Политика
Канделаки «потроллила» прошедшего во второй тур Зеленского - СМИЛигаNews.net вчера в 15:33
Редакции "112" и NewsOne обнародовали информацию по выборам президента страны на 18:00. Кроме того, СМИ информируют, что два кандидата в президенты Украины Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко проводят якобы тайные переговоры для объединения сил во втором туре гонки.
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Политика
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Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
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Евгений Алдонин пришел в студию программы «Привет, Андрей!», где рассказал о квартире, которую оставил Юлии Началовой после развода.
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В результате специалисты смогли назвать только несколько самых устойчивых к коррозии автомобиля «АвтоВАЗа» и одним из них оказалась «Копейка», выпускаемая еще во времена СССР.
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Обновлено вчера в 13:07
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92-летняя королева Великобритании Елизавета II согласилась перестать водить автомобиль на дорогах общего пользования.
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Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Российский академический молодежный театр почтит память драматурга, сценариста и режиссера Михаила Угарова
Театр покажет спектакль по ранней пьесе Угарова "Оборванец". Его поставил режиссер Владимир Мирзоев, передает агентство ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан
В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Новые данные ЦИК: Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов
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Обновлено вчера в 19:15
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье
Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний
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Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Иранские аналитики назвали два преимущества российских танков
Заместитель главы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов сообщил, что Россия поставила Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С ИноСМИ отмечают, что у двух стран налажено давнее сотрудничество в военной сфере, подписано соответствующее соглашение, в рамках которого и состоялась продажа.
Обновлено вчера в 10:35
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Суд рассмотрит дело о нападении новосибирца с собакой на полицейского
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
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Обновлено вчера в 21:50
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Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы
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Обновлено вчера в 22:48
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