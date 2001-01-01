Политика

Канделаки «потроллила» прошедшего во второй тур Зеленского - СМИЛигаNews.net вчера в 15:33

Редакции "112" и NewsOne обнародовали информацию по выборам президента страны на 18:00. Кроме того, СМИ информируют, что два кандидата в президенты Украины Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко проводят якобы тайные переговоры для объединения сил во втором туре гонки.
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Канделаки «потроллила» прошедшего во второй тур Зеленского - СМИ

ЛигаNews.netвчера в 15:33
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Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

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Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
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Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
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Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов

В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
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Обновлено вчера в 23:22
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Обновлено вчера в 16:47
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
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Бывший муж Юлии Началовой вмешался в скандал с квартирой певицы

Евгений Алдонин пришел в студию программы «Привет, Андрей!», где рассказал о квартире, которую оставил Юлии Началовой после развода.
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В результате специалисты смогли назвать только несколько самых устойчивых к коррозии автомобиля «АвтоВАЗа» и одним из них оказалась «Копейка», выпускаемая еще во времена СССР.
Обновлено 30 марта в 14:46
Политика

Зеленский опередил Порошенко на выборах президента

По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%).
Обновлено вчера в 13:07
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Елизавета II согласилась перестать водить машину

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Общество

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Обновлено вчера в 19:13
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Российский академический молодежный театр почтит память драматурга, сценариста и режиссера Михаила Угарова

Театр покажет спектакль по ранней пьесе Угарова "Оборванец". Его поставил режиссер Владимир Мирзоев, передает агентство ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
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Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено вчера в 18:25
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Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан

В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено вчера в 11:51
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Новые данные ЦИК: Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта.
Обновлено вчера в 19:15
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Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
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Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний

В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие

Иранские аналитики назвали два преимущества российских танков

Заместитель главы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов сообщил, что Россия поставила Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С ИноСМИ отмечают, что у двух стран налажено давнее сотрудничество в военной сфере, подписано соответствующее соглашение, в рамках которого и состоялась продажа.
Обновлено вчера в 10:35
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Суд рассмотрит дело о нападении новосибирца с собакой на полицейского

Обновлено вчера в 23:56
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Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
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Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Тина Канделаки
Грузинская телеведущая
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный» и «Детали».
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