Канделаки «потроллила» прошедшего во второй тур Зеленского - СМИЛигаNews.net вчера в 15:33

Редакции "112" и NewsOne обнародовали информацию по выборам президента страны на 18:00. Кроме того, СМИ информируют, что два кандидата в президенты Украины Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко проводят якобы тайные переговоры для объединения сил во втором туре гонки.

Канделаки «потроллила» прошедшего во второй тур Зеленского - СМИ

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Происшествия Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Политика Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Политика ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.

Политика Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.

Политика Владимир Зеленский ждет второго Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.

Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой вмешался в скандал с квартирой певицы Евгений Алдонин пришел в студию программы «Привет, Андрей!», где рассказал о квартире, которую оставил Юлии Началовой после развода.

Авто Названы самые устойчивые к коррозии автомобили «АвтоВАЗа» В результате специалисты смогли назвать только несколько самых устойчивых к коррозии автомобиля «АвтоВАЗа» и одним из них оказалась «Копейка», выпускаемая еще во времена СССР.

Политика Зеленский опередил Порошенко на выборах президента По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%).

Происшествия Елизавета II согласилась перестать водить машину 92-летняя королева Великобритании Елизавета II согласилась перестать водить автомобиль на дорогах общего пользования.

Общество Александр Друзь объявил об уходе на пенсию Александр Друзь, которого отстранили от участия в передаче из-за скандала с подкупом, объявил о решении выйти на пенсию.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Общество Российский академический молодежный театр почтит память драматурга, сценариста и режиссера Михаила Угарова Театр покажет спектакль по ранней пьесе Угарова "Оборванец". Его поставил режиссер Владимир Мирзоев, передает агентство ТАСС.

Политика Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.

Экономика Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.

Здоровье Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.

Армия и оружие Иранские аналитики назвали два преимущества российских танков Заместитель главы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов сообщил, что Россия поставила Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С ИноСМИ отмечают, что у двух стран налажено давнее сотрудничество в военной сфере, подписано соответствующее соглашение, в рамках которого и состоялась продажа.

Экономика Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.

Политика Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.