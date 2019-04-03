Футбол

Канделаки открестилась от нападения на УткинаНева Спорт 06:16

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина. «Я ни при чём», – отметила Канделаки в телеграм-канале. Накануне по сообщению самого Уткина, в него прыснули баллончиком и задели левый глаз.
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Канделаки сообщила, что не имеет отношения к нападению на Уткина

ProstoProSport06:30

Канделаки заявила о непричастности к нападению на Уткина

Sport24.ru06:26

Канделаки заявила о непричастности к нападению на Уткина

RT на русском06:12

Канделаки открестилась от нападения на Уткина

Нева Спорт06:16

Канделаки — о нападении на Уткина: я ни при чём

Чемпионат05:59

Канделаки заявила о непричастности к нападению на Уткина

РИА Новости07:46

Канделаки о нападении на Уткина: «Я ни при чем»

Sports.ru05:32
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Тина Канделаки
Грузинская телеведущая
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный» и «Детали».
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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