Футбол
Канделаки открестилась от нападения на УткинаНева Спорт 06:16
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина. «Я ни при чём», – отметила Канделаки в телеграм-канале. Накануне по сообщению самого Уткина, в него прыснули баллончиком и задели левый глаз.
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