Футбол

Канделаки открестилась от нападения на УткинаНева Спорт 06:16

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина. «Я ни при чём», – отметила Канделаки в телеграм-канале. Накануне по сообщению самого Уткина, в него прыснули баллончиком и задели левый глаз.
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Уткин представил Черчесова в образе Фредди Крюгера после нападения (ФОТО)

Sport.ru07:28

Вилат написал глупость и не хочет извиняться. Его позиция – лицемерие

Cyber.sports.ru09:00

Канделаки открестилась от нападения на Уткина

Нева Спорт06:16

Канделаки — о нападении на Уткина: я ни при чём

Чемпионат05:59

Кого Уткин винит в нападении

Газета.Ru09:39

Василий Уткин уверен, что нападение на него связано с его журналистcкой деятельностью

Эхо Москвывчера в 19:10

Почему Уткин мочит Черчесова

Мир новостей31 марта в 07:46
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Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 12:23
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Общество

На Disney подали в суд из-за недоплаты женщинам

Представители юридической фирмы Andrus Anderson из Сан-Франциско подали в суд на компанию Disney, обвинив ее в том, что она систематически недоплачивает своим сотрудницам.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

Обновлено в 08:18
Общество

Прокуратура на Ямале отменила концерт «Дискотеки Аварии»

Обновлено в 08:15
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Политика

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Политика

Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали

Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.
Обновлено вчера в 17:49
Энергетика

Цены на бензин не смогли зафиксировать в России

Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Общество

Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов

Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Футбол

На Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории

Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обновлено в 11:40
Политика

У Зеленского рассказали о первых шагах на посту президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах сразу начнет реформы тех отраслей, которые действующий президент Петр Порошенко только имитировал.
Обновлено в 04:36
Экономика

Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05
Общество

Росстат дал пояснения к статистике о бедности в стране

Ситуация по ряду важнейших показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, улучшилась по сравнению с 2016 годом, сообщили в пресс-службе Росстата, комментируя результаты исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения».
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Президент Алжира ушел в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлики заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:06
Гаджеты

Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы

Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
Обновлено в 07:30
Политика

Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение

В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова сделала заявление о травле Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с НСН высказалась о травле актера Алексея Панина, которого критикуют за то, что у себя в инстаграме он назвал россиян "злобными уродцами".
Обновлено в 05:49
Политика

КС признал повышение пенсионного возраста конституционным

Оспоренные положения федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» «неопределенности не содержат, поскольку Конституция не исключает возможности повышения пенсионного возраста федеральным законом», говорится в определении КС.
Обновлено в 10:42
Футбол

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в отложенном матче чемпионата

Обновлено в 11:56
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России

Обновлено в 10:06
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова согласилась дать интервью Ксении Собчак. Видео появилось на YouTube 3 апреля.
Обновлено в 12:12
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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