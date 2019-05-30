Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщинаКоммерсантъ 11:41
Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства. «Я назначил Бригитте Бирляйн на должность канцлера Республики Австрия»,— написал президент страны Александр ван дер Беллен в Twitter.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером страны, передает издание Kronen Zeitung.Ведомости09:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:50, Ашберн
Игры
В GOG началась летняя распродажа
Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено в 05:13
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Культура
Собчак потеснит Урганта на Первом канале
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено в 16:08
Культура
Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»
Британская писательница, автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет четыре новых рассказа.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Минобороны запланировало два пуска ракет «Сармат»
Обновлено в 15:11
Авто
Новый пикап Jeep Gladiator получил 1000-сильную версию
Пикап Jeep Gladiator пользуется достаточно высоким спросом среди автомобилей в данном сегменте, что послужило поводом для доработки специалистами тюнинг-ателье.
Обновлено в 02:43
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Здоровье
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Происшествия
12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:26
Космос
Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.
Обновлено в 17:43
Футбол
Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки
Главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш огласил заявку на Кубок Америки 2019 года.
Обновлено в 18:21
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Авто
Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ
Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Политика
Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Космос
Илон Маск: спутники SpaceX Starlink не навредят земным астрономам
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено в 15:00