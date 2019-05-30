Канцлером Австрии впервые назначена женщинаКоммерсантъ 11:41

с чего всё началось

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства. «Я назначил Бригитте Бирляйн на должность канцлера Республики Австрия»,— написал президент страны Александр ван дер Беллен в Twitter.

Игры В GOG началась летняя распродажа Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.

Культура Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера» Британская писательница, автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет четыре новых рассказа.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

Авто Новый пикап Jeep Gladiator получил 1000-сильную версию Пикап Jeep Gladiator пользуется достаточно высоким спросом среди автомобилей в данном сегменте, что послужило поводом для доработки специалистами тюнинг-ателье.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Политика Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Политика В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Здоровье Ученые назвали сокращающие жизнь продукты Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Космос Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.

Футбол Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки Главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш огласил заявку на Кубок Америки 2019 года.

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Авто Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.

Политика Климкин призвал Раду отправить его в отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.

Происшествия В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.