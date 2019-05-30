Бригитте Бирляйн назначена новым канцлером АвстрииRT на русском 09:29

с чего всё началось

Председатель Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн объявлена временным канцлером страны до проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил австрийский лидер Александр Ван дер Беллен. Как информирует Kronen Zeitung, Бирляйн должна будет сформировать новое правительство.

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Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Кино Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных» Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».

Происшествия Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.

Политика Депутат заявила, что не любит Россию Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.

Политика Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.

Армия и оружие США сильно обеспокоились сделкой России и Турции по С-400 Исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 приведет к катастрофическим последствиям.

Политика «Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.

Политика Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».

Политика В Кремле прокомментировали данные Росстата о доходах россиян В Кремле трезво оценивают экономическое положение россиян, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о падении доходов жителей нашей страны.

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Футбол «Шахтер» разгромил «Львов» в заключительном туре чемпионата Украины Донецкий "Шахтер" в гостях разгромил "Львов" в матче заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу.

Общество Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).

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