Канцлером Австрии впервые назначена женщинаКоммерсантъ 11:41

с чего всё началось

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства. «Я назначил Бригитте Бирляйн на должность канцлера Республики Австрия»,— написал президент страны Александр ван дер Беллен в Twitter.

Общество Кабмин изучит прокладку железной дороги через «Лосиный остров» Как сообщает РБК, новая железная дорога должна стать одним из Московских центральных диаметров, который соединит Пушкино с Домодедовом.

Кино Сын Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".

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Хоккей Бывший вице-президент «Спартака» вошел в состав правления клуба КХЛ Бывший вице-президент московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов вошел в состав правления команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" из Нижнего Новгорода, передает "Советский спорт" со ссылкой на сайт правительства Нижегородской области.

Политика В МИД Украины призвали отказаться от термина «миротворцы» Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил отказаться от использования в официальных украинских документах термина «миротворцы ООН».

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Армия и оружие Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.

Транспорт РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.

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Политика Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.

Общество На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.

Авто АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.

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Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Общество Карельского историка Юрия Дмитриева притесняли в СИЗО Адвокат руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева сообщил о давлении на своего подзащитного в СИЗО.