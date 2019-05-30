Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщинаКоммерсантъ 11:41
Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства. «Я назначил Бригитте Бирляйн на должность канцлера Республики Австрия»,— написал президент страны Александр ван дер Беллен в Twitter.
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с чего всё началось
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером страны, передает издание Kronen Zeitung.Ведомости09:12
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