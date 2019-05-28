Политика
Президент Австрии отправил в отставку канцлера КурцаТелеканал 360° 06:32
Как сообщило издание Krone Zeitung, Кабмин пока продолжит работу в прежнем составе — до момента формирования временного правительства. Согласно решению президента, обязанности канцлера в течение недели будет исполнять министр финансов Австрии Хартвиг Легер.
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Политика
Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Политика
Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски
Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:23
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Футбол
Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено в 07:45
Общество
Трансгендера избрали мэром в Италии
В Италии избрали первого мэра-трансгендера в ходе частичных административных выборов в Апеннинах.
Обновлено в 07:14
Политика
Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов
Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено в 17:35
Хоккей
В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым
В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
Обновлено в 16:54
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Кино
В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах
В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два года
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
Обновлено в 11:51
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Культура
Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»
В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Политика
Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина
Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Авто
Honda CR-V скоро сменит название и дизайн
Обновлено в 12:20
Здоровье
Кровотечение из носа может являться признаком смертельной гипертонии
Медики из Великобритании предупреждают, что кровотечение из носа может быть признаком смертельной гипертонии, если такое состояние неоднократно повторяется.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу
Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 08:16
Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В Китае назвали «технологическим чудом» проект российского авианосца-катамарана
Китайский портал Sohu назвал «технологическим чудом» проект российского двухкорпусного авианосца.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюры
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Энергетика
Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ
Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33