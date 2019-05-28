Политика

Президент Австрии отправил в отставку канцлера КурцаТелеканал 360° 06:32

Как сообщило издание Krone Zeitung, Кабмин пока продолжит работу в прежнем составе — до момента формирования временного правительства. Согласно решению президента, обязанности канцлера в течение недели будет исполнять министр финансов Австрии Хартвиг Легер.
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Президент Австрии распустил правительство Курца

РБК07:00

Правительство Курца отправлено в отставку

Газета.Ru05:54

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Известия06:23

Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем

ТАСС06:01

Курц ушел в отставку

Lenta.ru05:56

Президент Австрии отправил в отставку канцлера Курца

Телеканал 360°06:32

Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

RT на русском05:53
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Политика

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Политика

Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски

Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:23
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Футбол

Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки

Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено в 07:45
Общество

Трансгендера избрали мэром в Италии

В Италии избрали первого мэра-трансгендера в ходе частичных административных выборов в Апеннинах.
Обновлено в 07:14
Политика

Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов

Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено в 17:35
Хоккей

В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым

В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
Обновлено в 16:54
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Кино

В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах

В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Экономика

Сало на Украине подорожало на 70% за два года

С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
Обновлено в 11:51
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Культура

Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»

В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Политика

Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина

Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Интернет

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Авто

Honda CR-V скоро сменит название и дизайн

Обновлено в 12:20
Здоровье

Кровотечение из носа может являться признаком смертельной гипертонии

Медики из Великобритании предупреждают, что кровотечение из носа может быть признаком смертельной гипертонии, если такое состояние неоднократно повторяется.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу

Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 08:16
Экономика

Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге

В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

В Китае назвали «технологическим чудом» проект российского авианосца-катамарана

Китайский портал Sohu назвал «технологическим чудом» проект российского двухкорпусного авианосца.
Обновлено в 16:36
Происшествия

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

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Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
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Экономика

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ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
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Энергетика

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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Александр Ван дер Беллен
Австрийский экономист
Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
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