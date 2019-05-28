Президент Австрии отправил в отставку канцлера КурцаТелеканал 360° 06:32

Как сообщило издание Krone Zeitung, Кабмин пока продолжит работу в прежнем составе — до момента формирования временного правительства. Согласно решению президента, обязанности канцлера в течение недели будет исполнять министр финансов Австрии Хартвиг Легер.

Политика Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Футбол Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.

Общество Трансгендера избрали мэром в Италии В Италии избрали первого мэра-трансгендера в ходе частичных административных выборов в Апеннинах.

Политика Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.

Хоккей В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

Музыка Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

Кино В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.

Экономика Сало на Украине подорожало на 70% за два года С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Культура Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети» В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.

Политика Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.

Интернет Первый российский квантовый телефон испытали в Москве Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

Здоровье Кровотечение из носа может являться признаком смертельной гипертонии Медики из Великобритании предупреждают, что кровотечение из носа может быть признаком смертельной гипертонии, если такое состояние неоднократно повторяется.

Происшествия В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью.

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Экономика США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.

Экономика ЦБ модернизирует сторублевые купюры ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.