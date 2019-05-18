Политика

Канцлер Австрии предложил провести досрочные парламентские выборыREGNUM 16:36

18 мая объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что скандал, который был раздут из-за «какой-то видеозаписи» — это спланированное «политическое убийство».
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Подробнее о событии

Тайная видеозапись разрушила правящую коалицию Австрии

Вести.Ru17:41

Канцлер Австрии объявил о новых выборах после скандала с «россиянкой»

РБК14:52

Австрийский канцлер объявил о новых выборах в парламент

Взгляд.ру14:18

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Интерфакс14:11

Курц предложил президенту Австрии провести новые парламентские выборы

РИА Новости13:58

Курц объявил об досрочных выборах в парламент Австрии

Московский Комсомолец14:48

Курц считает, что Австрийская партия свободы вредит стране

ТАСС15:46
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Хоккей

Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:11
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Обновлено в 15:10
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Кино

Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Обновлено в 18:14
Происшествия

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

Обновлено в 17:43
Происшествия

Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными

Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом

Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Музыка

В Тель-Авиве начался финал Евровидения

Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати

По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Анжелика Варум назвала период СССР «семидесятилетним рабством»

Обновлено в 12:36
Музыка

Мадонна представит новый трек в финале «Евровидения»

Мадонна представит свою новую композицию в финале конкурса песни "Евровидение-2019" в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 03:04
Армия и оружие

Сирийские ПВО пресекли попытку Израиля провести воздушную разведку

Системы ПВО обнаружили в небе три неопознанных объекта, которые вторглись в воздушное пространство САР со стороны Голанских высот и двигались в направлении Дамаска.
Обновлено в 07:52
Авто

Составлен топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Автомобили французской корпорации Renault возглавили рейтинг машин европейских марок стоимостью до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 02:44
Наука

В США подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тысячи лет

Обновлено в 06:33
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Обновлено в 15:08
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

После двадцати девяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.
Обновлено в 15:15
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии

Обновлено в 13:54
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено в 17:30
Футбол

«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»

"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери.
Обновлено в 16:41
Политика

Лидер лейбористов в Австралии признал поражение на выборах в парламент

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Австралии Билл Шортен признал поражение на всеобщих парламентских выборах, которые проходили в субботу, 18 мая.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах

Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

«Дома тебя ждет море посуды»: Никита Пресняков посвятил жене ироничное видео

Обновлено в 09:17
Общество

Племянница Скрипаля публикует в соцсетях книгу о дяде

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Олеся Судзиловская поделилась секретом красоты

Секрет красоты Судзиловской кроется в здоровом образе жизни, постоянных тренировках, правильном питании и специальных процедурах.
Обновлено в 05:03
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Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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