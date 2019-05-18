Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в странеИнтерфакс 14:11

Сегодня я предложил федеральному президенту провести досрочные новые выборы в Австрии, при этом в максимально быстрые сроки.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц, как передают европейские СМИ, сообщил в субботу, что выборы нужно провести "как можно скорее".

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

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