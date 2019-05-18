Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в странеИнтерфакс 00:18
Канцлер Австрии Себастьян Курц отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Было много ситуаций, когда мне трудно было все это проглотить. Несмотря на все инциденты, я никогда не распускал коалицию, но после вчерашнего видео я должен сказать: достаточно.
— Себастьян Курц, австрийский политикТАСС вчера в 15:46
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