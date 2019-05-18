Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в странеLenta.ru 15:36
Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Космос
Вблизи протозвезды обнаружили монооксид алюминия
Астрономы при помощи системы ALMA впервые обнаружили в газовом диске вокруг молодой звезды молекулы монооксида алюминия.
Обновлено в 12:04
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade.
Обновлено в 19:15
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Здоровье
Предупреждение финским секс-туристам: в России свирепствует эпидемия ВИЧ (Iltalehti, Финляндия) (Iltalehti.fi)
Проблема и для Финляндии 14 мая в России началась акция "СТОП ВИЧ / СПИД", которая продлится до 19 мая.
Обновлено в 19:10
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Политика
США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля
Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.
Обновлено в 18:57
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-офф
Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 17:34
Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Экономика
Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%
Тройка лидеров - Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Общество
Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым
Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали
Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Общество
Гороскоп на 19 мая
Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Космос
NASA возобновит изучение грунта и газов с Луны через 6-12 месяцев
Американские ученые возобновят исследования имеющихся у них образцов грунта и газов с Луны в течение примерно 6-12 месяцев.
Обновлено вчера в 01:04
Технологии
Коми язык предлагают учить на онлайн-курсах
Разработчики утверждают, что если заниматься на этих курсах 20-30 минут каждый день, то можно в значительно улучшить знание коми языка.
Обновлено вчера в 13:10
Общество
The Los Angeles Times (США): здания советской постройки были бесцветными, а этот жилой комплекс в Киеве стал воплощением цвета (Los Angeles Times)
В окружении тусклых построек советских времен «Комфорт Таун» выглядит как гигантский набор Лего, с множеством ярких разноцветных деталей — кричаще желтых, ярко-зеленых, оранжевых и насыщенно краснокирпичных деталей — сложенных в высокие здания, устремленные в небо.
Обновлено в 18:03
Здоровье
Какие средства на основе зверобоя помогут при боли в суставах?
Помогает он и в лечении артритов, и болей в суставах.
Обновлено в 18:31
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии нaчaли тестировaть новый сверхскоростной поезд Alfa-X. В ходе испытaний трaнспорт рaзвил скорость в 360 км/ч.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Кино
Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32