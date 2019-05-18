Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в странеLenta.ru 15:36

Правящая коалиция распущена, Австрию ждут досрочные парламентские выборы. 2. Причина скандала — компрометирующее видео с участием вице-канцлера Штрахе Немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали отрывки из шестичасовой видеозаписи.

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

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