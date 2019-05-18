Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в странеLenta.ru 15:36
Правящая коалиция распущена, Австрию ждут досрочные парламентские выборы. 2. Причина скандала — компрометирующее видео с участием вице-канцлера Штрахе Немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали отрывки из шестичасовой видеозаписи.
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Музыка
В Тель-Авиве начался финал Евровидения
Обновлено в 15:14
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Бузова призналась подписчикам, что разочаровалась в мужчинах
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что на личном фронте её вновь постигла неудача.
Обновлено в 14:03
Авто
Как работает система пожаротушения на трековом Dodge Viper
На скорости 250 км/ч пилот может остаться без кислорода при срабатывании системы, поэтому нужно тормозить и вылезать максимально быстро.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв три турнира: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги.
Обновлено в 14:42
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого
Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.
Обновлено в 15:55
Спорт
В день рождения Загитовой стала известна музыка новой программы
Обновлено в 10:48
Политика
Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Общество
Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре
Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Двое успели, а третьего раздавило упавшим забором, сделанным из бетонных плит.
Обновлено в 13:28
Космос
Ученые ищут ключ к разгадке марсианской жизни
Шведские ученые приступили к сбору данных об ископаемых микробах в магматических породах на Земле, чтобы помочь определить, где искать марсианские окаменелости и что искать.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Авто
Россияне рассказали, за сколько купили бы LADA 4×4 нового поколения
В результате оказалось, что автомобилисты приобрели бы новую Ниву по цене максимум 1,5 млн рублей, а некоторые купили бы внедорожник по цене, за которую он продается сейчас.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра
В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:20
Общество
Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли
Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.
Обновлено в 16:12
Музыка
Дочь Алсу лишили победы на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 20:59
Политика
Опубликованы планы США по развалу России
Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:17
Политика
Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57
Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено в 11:38
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Культура
Замечательный подарок брянцам сделал Райкин
Сегодня, 18 мая, в Брянском театре юного зрителя с программой «Обычные слова» выступил народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.
Обновлено в 14:43
Общество
Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
О сокращении числа украинцев сообщил Госстат страны
Численность населения Украины за три месяца 2019 года сократилась более чем на 70 тысяч человек.
Обновлено в 13:54