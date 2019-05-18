Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в странеLenta.ru 15:36

Правящая коалиция распущена, Австрию ждут досрочные парламентские выборы. 2. Причина скандала — компрометирующее видео с участием вице-канцлера Штрахе Немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали отрывки из шестичасовой видеозаписи.
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Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о проведении досрочных парламентских выборов

Эхо Москвы16:01

Австрийский канцлер объявил о новых выборах в парламент

Взгляд.ру14:18
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Володин предположил начало деменции у Зеленского

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Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов

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Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
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О сокращении числа украинцев сообщил Госстат страны

Численность населения Украины за три месяца 2019 года сократилась более чем на 70 тысяч человек.
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Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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